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Дожди вновь застали Баку врасплох

Партия Саакашвили отказывается от депутатских мандатов

21:23 335

Объединение «Единство - Национальное движение» отказывается от депутатских мандатов, которые оно получило по итогам парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. С таким заявлением выступил на митинге в Тбилиси депутат от этой политической силы Георгий Вашадзе.

Георгий Вашадзе

«Мы не собираемся входить в этот парламент. Не только входить, но и отказываемся от всех парламентских мандатов», - сказал он.

Ранее на аналогичный шаг пошла «Коалиция за перемены».

Вашадзе добавил, что его партия также внесет заявление в ЦИК Грузии, чтобы аннулировать свои партийные списки. Это делается для того, чтобы места отказавшихся от мандатов депутатов в парламенте не заняли люди, идущие следующими по списку.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября впервые с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» 54,08%. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у «Коалиции за перемены» 10,92% голосов, у партии «Единство - Национальное движение» - 10,12%, у «Сильной Грузии» - 8,78%, у партии «Гахария за Грузию» - 7,76%. Все вошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать итоги выборов. «ЕНД» и «Коалиция за перемены» заявляют о том, что будут бойкотировать работу в парламенте. «Сильная Грузия» также заявила, что не собирается участвовать в работе парламента.

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