Байден: «Мы должны закончить эту войну»

Президент США Джо Байден вновь заявил о необходимости прекращения огня в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами после того, как досрочно проголосовал на всеобщих выборах на участке в штате Делавэр.

«Необходимо прекращение огня. Мы должны закончить эту войну», - отметил Байден.

Президент США отказался комментировать содержание своих бесед с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Переговоры по сектору Газа с участием главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа и директора ЦРУ Уильяма Бернса прошли в Дохе 27 октября. Катарскую сторону на встрече представлял премьер-министр и глава МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Барнеа 25 октября встретился в Каире с представителями силовых структур Египта, который также выступает посредником между сторонами конфликта. Очередной раунд обсуждений, по данным источников телекомпании CNN, начнется через несколько дней.