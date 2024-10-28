Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры

В понедельник, около 16:00, сотрудники подразделения по экологическому надзору Службы дорожной полиции Главного управления Государственной дорожной полиции сообщили по назначению и взяли под контроль территорию на 6-м километре Бакинской кольцевой дороги, на которую упали крупные обломки скал.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники ГПС совместно с профильными структурами принимают превентивные меры по предотвращению опасности, обеспечению безопасного передвижения транспортных средств, осуществляется регулировка движения.