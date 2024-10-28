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Москва хочет помочь в расследовании убийства актера в Баку

22:20 1201

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оказать помощь азербайджанским коллегам в расследовании убийства в Баку 85-летнего актера Иосифа Ткача и его жены, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

«Председатель Следственного комитета России поручил... организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами и предложить возможную помощь при расследовании уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как заявили в комитете, Следком России и Генпрокуратура Азербайджана давно эффективно сотрудничают благодаря двусторонним соглашениям. Решение было принято после публикаций в СМИ об убийстве актера, отметили в СК.

Бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его супругу Людмилу убили в Баку 22 октября. Оба тела обнаружили в квартире супругов. По подозрению в убийстве пары арестован Ислам Хадыев (1973 г.р.). Ему предъявлено обвинение по статьям 120.2.5 и 120.2.7 УК Азербайджана (убийство двух или более лиц, совершенное из корыстных побуждений). Предварительное следствие по делу продолжается. В прошлом Ткач служил актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Также известен по российскому фильму «Граф Крестовский». Его жена Людмила была преподавателем.

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