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Трамп не уступит, если проиграет

считают американцы
22:28 546

Большинство американских избирателей полагают, что экс-президент США Дональд Трамп в случае поражения на президентских выборах не примет его. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты опроса компании SSRS, проведенного по заказу телеканала.

Согласно опросу, 69% зарегистрированных избирателей заявили, что Трамп не согласится с проигрышем, 30% респондентов придерживаются мнения, что Трамп смирится с поражением.

В случае с вице-президентом Камалой Харрис 73% думают, что она сможет признать поражение, 26% предполагают, что нет.

Также участникам опроса задали вопрос, обязан ли проигравший выборы принять их результаты и признать себя побежденным. 88% ответили утвердительно, 12% - отрицательно.

Опрос проходил 20-23 октября, в нем приняли участие 1 704 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 3,2 процентных пункта.

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