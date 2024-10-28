США угрожают Грузии

США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями», если власти республики не изменят курс. Соответствующее заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«В этом году мы последовательно обращались к правительству Грузии с призывом отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс», - заявил Миллер.