USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Дожди вновь застали Баку врасплох
Новость дня
Дожди вновь застали Баку врасплох

США угрожают Грузии

22:48 1007

США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями», если власти республики не изменят курс. Соответствующее заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«В этом году мы последовательно обращались к правительству Грузии с призывом отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс», - заявил Миллер.

Пентагон: Северокорейских военных перебросили поближе к Украине
Пентагон: Северокорейских военных перебросили поближе к Украине
23:14 57
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
21:30 2232
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку наш обзор; все еще актуально
18:23 6633
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
22:07 1657
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
20:05 4389
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры»
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры» наша корреспонденция; все еще актуально
17:55 4412
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов видео; обновлено 21:45
21:45 9890
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо Для детей с синдромом дауна и аутизмом; фото
18:06 1299
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 6979
Российские пограничники пока останутся в Армении
Российские пограничники пока останутся в Армении обновлено 18:48
18:48 4107
Баку и Ереван обсудят судьбу пропавших без вести и пленных
Баку и Ереван обсудят судьбу пропавших без вести и пленных
18:35 1869

ЭТО ВАЖНО

Пентагон: Северокорейских военных перебросили поближе к Украине
Пентагон: Северокорейских военных перебросили поближе к Украине
23:14 57
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
21:30 2232
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку наш обзор; все еще актуально
18:23 6633
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
22:07 1657
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
20:05 4389
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры»
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры» наша корреспонденция; все еще актуально
17:55 4412
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов видео; обновлено 21:45
21:45 9890
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо Для детей с синдромом дауна и аутизмом; фото
18:06 1299
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 6979
Российские пограничники пока останутся в Армении
Российские пограничники пока останутся в Армении обновлено 18:48
18:48 4107
Баку и Ереван обсудят судьбу пропавших без вести и пленных
Баку и Ереван обсудят судьбу пропавших без вести и пленных
18:35 1869
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться