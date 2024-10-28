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Маск раздает миллионы. В дело вмешался прокурор

23:00 362

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер подал гражданский иск в суд с требованием остановить розыгрыш денег среди избирателей Пенсильвании, который проводит миллиардер Илон Маск, пишет Philadelphia Inquirer.

20 октября Маск пообещал разыгрывать по одному миллиону долларов каждый день до президентских выборов среди избирателей Пенсильвании, которые подпишут его петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США. Она была опубликована на сайте основанного Маском комитета America PAC, который занимается поддержкой Трампа.

Краснер назвал розыгрыш денег «незаконной лотерейной схемой». «[Комитет] America PAC и Маск убаюкивают граждан, чтобы те отказались от своей личной информации и дали политическое обещание в обмен на шанс выиграть миллион долларов. Это лотерея. И это, бесспорно, незаконная лотерея», — говорится в иске.

Прокурор Филадельфии (он представитель Демократической партии) также заявляет в иске, что по закону Пенсильвании лотереи должны проводиться только штатом. В иске утверждается, что, хотя Маск и называет выбор победителя случайным, несколько победителей — участники митингов Трампа в Пенсильвании. По мнению Краснера, правила лотереи Маска вводят избирателей в заблуждение.

В петиции, которую нужно подписать в обмен на шанс выиграть миллион, Маск предлагает избирателям поддержать первую и вторую поправки к Конституции, касающиеся свободы слова и права на ношение оружия. После того, как Маск объявил, что будет разыгрывать среди избирателей Пенсильвании по миллиону долларов ежедневно, Минюст США предупредил его, что раздача денег таким образом нарушает федеральные законы, которые запрещают поощрение избирателей.

Пенсильвания — один из важнейших штатов для Дональда Трампа и его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис в президентской гонке.

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