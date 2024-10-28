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Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну

обновлено 00:34
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет ограничений на использование американского оружия против северокорейских солдат, если те вступят в войну на стороне России, заявила официальный представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

На вопрос, планируют ли в Вашингтоне устанавливать какие-либо рамки в случае такой эскалации, она ответила: «Нет… если мы увидим, что войска КНДР продвигаются к линии фронта, я имею в виду, что они являются участниками войны».

По ее словам, если северокорейские солдаты появятся на поле боя, «это будет означать дальнейшую эскалацию и подчеркнет растущее отчаяние президента Владимира Путина», а также подтвердит, что у российской армии «больше проблем, чем кажется». Она напомнила, что украинцы сражаются за свою суверенную территорию, а США взяли на себя обязательство, что продолжат поддерживать их, чего бы это не стоило. «Это расчет, который должна сделать Северная Корея, когда она посылает своих солдат на войну, где мы наблюдаем потери русских, превышающие на данный момент 500 тысяч человек», — подчеркнула Сингх.

Ранее в Конгрессе призвали Пентагон рассмотреть возможность «прямых военных действий», если солдаты КНДР вступят в войну против Украины. Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что «администрация Байдена — Харрис должна четко обозначить, что участие северокорейских войск в этом конфликте является красной линией для США».

* * * 23:14

Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч солдат, и они, возможно, пополнят российские войска, находящиеся близ Украины, в ближайшие недели. Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.

«Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и нас все больше беспокоит, что Россия может задействовать этих солдат в боевых или вспомогательных боевых операциях против украинских солдат в Курской области России близ границы с Украиной», — цитирует Сингх телекомпания CBS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее в понедельник заявил, что может официально подтвердить присутствие солдат Северной Кореи в Курской области России. Пресс-секретарь Пентагона на вопрос об этом ответила, что ей больше нечего добавить к уже сказанному ей.

Президент США Джо Байден отреагировал на подтвержденные Пентагоном и НАТО сообщения об отправке военных КНДР в Россию, откуда они могут отправиться для участия в войне против Украины. На вопрос, как президент США оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал: «Это очень опасно, очень опасно».

Переброска северокорейских войск в Россию является «серьезной эскалацией войны и угрозой глобальному миру», написала в соцсети X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, «безопасность Европы и Восточной Азии взаимосвязана». Как указала глава ЕК, она сообщила президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, что Евросоюз даст ответ на произошедшее вместе с партнерами-единомышленниками.

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