Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет ограничений на использование американского оружия против северокорейских солдат, если те вступят в войну на стороне России, заявила официальный представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

На вопрос, планируют ли в Вашингтоне устанавливать какие-либо рамки в случае такой эскалации, она ответила: «Нет… если мы увидим, что войска КНДР продвигаются к линии фронта, я имею в виду, что они являются участниками войны».

По ее словам, если северокорейские солдаты появятся на поле боя, «это будет означать дальнейшую эскалацию и подчеркнет растущее отчаяние президента Владимира Путина», а также подтвердит, что у российской армии «больше проблем, чем кажется». Она напомнила, что украинцы сражаются за свою суверенную территорию, а США взяли на себя обязательство, что продолжат поддерживать их, чего бы это не стоило. «Это расчет, который должна сделать Северная Корея, когда она посылает своих солдат на войну, где мы наблюдаем потери русских, превышающие на данный момент 500 тысяч человек», — подчеркнула Сингх.

Ранее в Конгрессе призвали Пентагон рассмотреть возможность «прямых военных действий», если солдаты КНДР вступят в войну против Украины. Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что «администрация Байдена — Харрис должна четко обозначить, что участие северокорейских войск в этом конфликте является красной линией для США».