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«Опасное сближение» американского и российского самолетов

28 октября 2024, 23:34 859

Российские военные сообщают об «опасном сближении» патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии.

«Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полет», - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - утверждает Гнасюк.

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