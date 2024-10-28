«Опасное сближение» американского и российского самолетов
Российские военные сообщают об «опасном сближении» патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии.
«Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полет», - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге.
«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - утверждает Гнасюк.