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Дожди вновь застали Баку врасплох
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Дожди вновь застали Баку врасплох

Многострадальный Харьков снова под российским ударом

28 октября 2024, 23:48 436

Российские войска вечером 28 октября атаковали центр Харькова управляемыми авиационными бомбами.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела центра Харькова в понедельник вечером пострадало здание медицинского учреждения и административные строения, пострадали по меньшей мере шесть человек.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов писал, что в понедельник вечером российская армия обстреляла центр города управляемыми авиабомбами. Терехов написал в своем телеграм-канале, что «под ударом был самый центр Харькова». «На месте прилета пожар и задымление», — сообщил мэр.

Украинские СМИ отмечают, что россияне в последнее время практически ежедневно атакуют Харьков. Они используют для атак управляемые авиационные бомбы.

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