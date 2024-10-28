Многострадальный Харьков снова под российским ударом

Российские войска вечером 28 октября атаковали центр Харькова управляемыми авиационными бомбами.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела центра Харькова в понедельник вечером пострадало здание медицинского учреждения и административные строения, пострадали по меньшей мере шесть человек.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов писал, что в понедельник вечером российская армия обстреляла центр города управляемыми авиабомбами. Терехов написал в своем телеграм-канале, что «под ударом был самый центр Харькова». «На месте прилета пожар и задымление», — сообщил мэр.

Украинские СМИ отмечают, что россияне в последнее время практически ежедневно атакуют Харьков. Они используют для атак управляемые авиационные бомбы.