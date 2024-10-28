Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня
Акция протеста в Тбилиси продолжалась чуть больше двух часов. Отыграли гимны Грузии и Евросоюза, руководители оппозиции заявили об окончании мероприятия и покинули сцену. На здание парламента лазером спроецировали не столько обнадеживающую, сколько демобилизующую в моменте надпись «Мы придем еще». Митингующим сообщили, что о дальнейших планах их оповестят. Анонсированная революция не состоялась. Искра не идет.
О том, что протесты не будут носить какой-то исключительный характер, можно было сделать вывод уже тогда, когда никакие оппозиционные митинги не были проведены непосредственно в день выборов: если голосование фальсифицировано самым наглым образом, это воспринимается обществом как пощечина, а сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня.
Было очевидно, что необходимого градуса эмоций для вывода людей на улицы не хватает. И это в Тбилиси, где темперамент у множества людей, особенно молодых людей, вполне горячий, где точно в большинстве голосовали против правящей «Грузинской мечты» и где имеется немалый опыт протестных акций на улице Руставели у здания парламента. Оппозиция заранее, выходит, смирилась с тем, что в этот раз это будет бесполезно, чем косвенно признала свою неудачу, собственно, на выборах.
Похоже, что весь расчет строился на том, что в Грузии естественным путем выросла усталость от «Грузинской мечты», и это некоторым автоматическим образом принесет успех ее оппонентам. Сами же они так и не смогли в очередной раз объединиться в единую силу перед выборами, организовать надежную систему контроля на избирательных участках и защиту своих голосов, здесь из действующая власть без труда обыграла. Но обыграла и в борьбе за голоса избирателей.
Да, с результатом, очевидно, несколько «поигрались»: насколько можно судить, была поставлена задача взять больше 50%, и ее разными способами выполняли. Но сказать, что оппозиция этому существенным образом препятствовала, нельзя. Не был налажен и процесс сбора доказательств о нарушениях. Сейчас оппозиция выдвинула в качестве основного лозунга требование проведения новых парламентских выборов, но сразу возникают два вопроса.
Первый: на каком основании? Где массив доказательств нарушений, которые решающим образом повлияли на окончательный результат? Что можно предъявить грузинской и международной общественности?
И второй вопрос: а в чем смысл проведения повторных выборов, пусть и под международным контролем, если первые были оппозиционными партиями, в общем, провалены?
Помимо того, что власть к выборам тщательно готовилась, а оппозиция не готовилась так, как следует готовиться тогда, когда власть тщательно готовится к выборам, есть один базовый момент. «Грузинская мечта» в своей работе с обществом была более последовательна, настойчива и системна, чем ее оппоненты. Да просто нахраписта. Грубо говоря, она больше хотела сохраниться во власти, чем оппозиция прийти во власть.
Да, использовались разные приемы, включая этически сомнительные, когда грузин пугали войной с Россией: «Вы же не хотите, как в Украине?!» Но это опять-таки ожидаемое поведение власти, она на этот счет не давала повода заблуждаться. Тем активнее и изобретательнее должна была быть работа с избирателями со стороны претендентов на власть, причем не только непосредственно перед выборами, но и все годы до этого. Если этой работы не было или она была неэффективна, то электоральный неуспех закономерен.
Как бы ни развивались события дальше, масштабы успеха Иванишвили и его друзей тоже не должны вводить в заблуждение, как в свое время в заблуждение своими успехами, вполне, кстати, реальными, был введен в заблуждение Саакашвили и его друзья, что привело их к известно каким последствиям. Количество недовольных в Грузии меньше не становится.
То, что альтернатива «Грузинской мечте» все никак толком организационно не выстраивается, не означает, что не выстроится никогда. Мы живем во время, когда общественные процессы приобрели какую-то неимоверную динамику. Тот, кто посчитает, что достиг желаемой стабильности и может расслабиться, тут же тем самым откроет обратный отсчет к моменту, когда снова все вокруг завертится самым непредсказуемым образом.