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Дожди вновь застали Баку врасплох

Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня

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Леонид Швец, автор haqqin.az
00:06 869

Акция протеста в Тбилиси продолжалась чуть больше двух часов. Отыграли гимны Грузии и Евросоюза, руководители оппозиции заявили об окончании мероприятия и покинули сцену. На здание парламента лазером спроецировали не столько обнадеживающую, сколько демобилизующую в моменте надпись «Мы придем еще». Митингующим сообщили, что о дальнейших планах их оповестят. Анонсированная революция не состоялась. Искра не идет.

О том, что протесты не будут носить какой-то исключительный характер, можно было сделать вывод уже тогда, когда никакие оппозиционные митинги не были проведены непосредственно в день выборов: если голосование фальсифицировано самым наглым образом, это воспринимается обществом как пощечина, а сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня.

Сами же оппозиционеры так и не смогли в очередной раз объединиться в единую силу перед выборами, организовать надежную систему контроля на избирательных участках и защиту своих голосов

Было очевидно, что необходимого градуса эмоций для вывода людей на улицы не хватает. И это в Тбилиси, где темперамент у множества людей, особенно молодых людей, вполне горячий, где точно в большинстве голосовали против правящей «Грузинской мечты» и где имеется немалый опыт протестных акций на улице Руставели у здания парламента. Оппозиция заранее, выходит, смирилась с тем, что в этот раз это будет бесполезно, чем косвенно признала свою неудачу, собственно, на выборах.

Похоже, что весь расчет строился на том, что в Грузии естественным путем выросла усталость от «Грузинской мечты», и это некоторым автоматическим образом принесет успех ее оппонентам. Сами же они так и не смогли в очередной раз объединиться в единую силу перед выборами, организовать надежную систему контроля на избирательных участках и защиту своих голосов, здесь из действующая власть без труда обыграла. Но обыграла и в борьбе за голоса избирателей.

Да, с результатом, очевидно, несколько «поигрались»: насколько можно судить, была поставлена задача взять больше 50%, и ее разными способами выполняли. Но сказать, что оппозиция этому существенным образом препятствовала, нельзя. Не был налажен и процесс сбора доказательств о нарушениях. Сейчас оппозиция выдвинула в качестве основного лозунга требование проведения новых парламентских выборов, но сразу возникают два вопроса.

То, что альтернатива «Грузинской мечте» все никак толком организационно не выстраивается, не означает, что не выстроится никогда. Мы живем во время, когда общественные процессы приобрели какую-то неимоверную динамику

Первый: на каком основании? Где массив доказательств нарушений, которые решающим образом повлияли на окончательный результат? Что можно предъявить грузинской и международной общественности?

И второй вопрос: а в чем смысл проведения повторных выборов, пусть и под международным контролем, если первые были оппозиционными партиями, в общем, провалены?

Помимо того, что власть к выборам тщательно готовилась, а оппозиция не готовилась так, как следует готовиться тогда, когда власть тщательно готовится к выборам, есть один базовый момент. «Грузинская мечта» в своей работе с обществом была более последовательна, настойчива и системна, чем ее оппоненты. Да просто нахраписта. Грубо говоря, она больше хотела сохраниться во власти, чем оппозиция прийти во власть.

Сейчас оппозиция выдвинула в качестве основного лозунга требование проведения новых парламентских выборов, но сразу возникают два вопроса

Да, использовались разные приемы, включая этически сомнительные, когда грузин пугали войной с Россией: «Вы же не хотите, как в Украине?!» Но это опять-таки ожидаемое поведение власти, она на этот счет не давала повода заблуждаться. Тем активнее и изобретательнее должна была быть работа с избирателями со стороны претендентов на власть, причем не только непосредственно перед выборами, но и все годы до этого. Если этой работы не было или она была неэффективна, то электоральный неуспех закономерен. 

Как бы ни развивались события дальше, масштабы успеха Иванишвили и его друзей тоже не должны вводить в заблуждение, как в свое время в заблуждение своими успехами, вполне, кстати, реальными, был введен в заблуждение Саакашвили и его друзья, что привело их к известно каким последствиям. Количество недовольных в Грузии меньше не становится.

То, что альтернатива «Грузинской мечте» все никак толком организационно не выстраивается, не означает, что не выстроится никогда. Мы живем во время, когда общественные процессы приобрели какую-то неимоверную динамику. Тот, кто посчитает, что достиг желаемой стабильности и может расслабиться, тут же тем самым откроет обратный отсчет к моменту, когда снова все вокруг завертится самым непредсказуемым образом.

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