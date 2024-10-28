Акция протеста в Тбилиси продолжалась чуть больше двух часов. Отыграли гимны Грузии и Евросоюза, руководители оппозиции заявили об окончании мероприятия и покинули сцену. На здание парламента лазером спроецировали не столько обнадеживающую, сколько демобилизующую в моменте надпись «Мы придем еще». Митингующим сообщили, что о дальнейших планах их оповестят. Анонсированная революция не состоялась. Искра не идет. О том, что протесты не будут носить какой-то исключительный характер, можно было сделать вывод уже тогда, когда никакие оппозиционные митинги не были проведены непосредственно в день выборов: если голосование фальсифицировано самым наглым образом, это воспринимается обществом как пощечина, а сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня.

Было очевидно, что необходимого градуса эмоций для вывода людей на улицы не хватает. И это в Тбилиси, где темперамент у множества людей, особенно молодых людей, вполне горячий, где точно в большинстве голосовали против правящей «Грузинской мечты» и где имеется немалый опыт протестных акций на улице Руставели у здания парламента. Оппозиция заранее, выходит, смирилась с тем, что в этот раз это будет бесполезно, чем косвенно признала свою неудачу, собственно, на выборах. Похоже, что весь расчет строился на том, что в Грузии естественным путем выросла усталость от «Грузинской мечты», и это некоторым автоматическим образом принесет успех ее оппонентам. Сами же они так и не смогли в очередной раз объединиться в единую силу перед выборами, организовать надежную систему контроля на избирательных участках и защиту своих голосов, здесь из действующая власть без труда обыграла. Но обыграла и в борьбе за голоса избирателей. Да, с результатом, очевидно, несколько «поигрались»: насколько можно судить, была поставлена задача взять больше 50%, и ее разными способами выполняли. Но сказать, что оппозиция этому существенным образом препятствовала, нельзя. Не был налажен и процесс сбора доказательств о нарушениях. Сейчас оппозиция выдвинула в качестве основного лозунга требование проведения новых парламентских выборов, но сразу возникают два вопроса.

Первый: на каком основании? Где массив доказательств нарушений, которые решающим образом повлияли на окончательный результат? Что можно предъявить грузинской и международной общественности? И второй вопрос: а в чем смысл проведения повторных выборов, пусть и под международным контролем, если первые были оппозиционными партиями, в общем, провалены? Помимо того, что власть к выборам тщательно готовилась, а оппозиция не готовилась так, как следует готовиться тогда, когда власть тщательно готовится к выборам, есть один базовый момент. «Грузинская мечта» в своей работе с обществом была более последовательна, настойчива и системна, чем ее оппоненты. Да просто нахраписта. Грубо говоря, она больше хотела сохраниться во власти, чем оппозиция прийти во власть.