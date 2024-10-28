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Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо

00:09 867

Власти Израиля оказывают давление на Сирию, требуя разорвать связи с Ираном и предпринять шаги против «Хезболлы». В случае невыполнения этих требований Израиль якобы угрожает содействовать свержению режима Башара Асада, утверждается в публикации саудовского издания «Элаф».

В статье со ссылкой на некоего сотрудника одной из служб безопасности, работающих на Ближнем Востоке, говорится, что недавно со стороны властей Израиля президенту Сирии Башару Асаду было направлено требование предпринять практические шаги против иранской «оси», в частности против «Хезболлы».

Саудовское издание пишет, что некоторое время назад сирийская армия вынудила «Хезболлу» эвакуировать объекты «Авангард» и «Хомейни» возле Забадани после получения соответствующего требования Израиля. Вскоре данные объекты, на которых находились склады оружия и военной техники, были атакованы.

Также в публикации говорится, что командующий 4-й дивизией армии Сирии Махер Асад, младший брат Башара Асада, против разрыва отношений с Ираном, что привело к его конфликту с офисом сирийского президента.

На этом фоне ЦАХАЛ атаковал одну из резиденций Махера и штаб 4-й дивизии около Дамаска. «Элаф» пишет, что после этого Махер Асад поспешил скрыться.

«Примечательно в этом контексте то, что Израиль в своих прямых и косвенных посланиях сирийскому режиму заявляет, что его терпение начинает иссякать и что сирийский режим стоит на «пороховой бочке» из-за своей поддержки иранских боевиков и разрешения «Хезболле» получать оружие через территорию этой страны. И Израилю ничего не остается делать, как только зажечь фитиль, чтобы свергнуть этот режим», – пишет «Элаф».

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