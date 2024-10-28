USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Дожди вновь застали Баку врасплох
Новость дня
Дожди вновь застали Баку врасплох

Будет еще один «ответ» Израиля Ирану?

00:23 283

В ближайшее время планируется еще один ответ Израиля Ирану, сообщила политический обозреватель израильского 13-го канала Мория Асраф.

По ее данным, вечером 27 октября кабинет министров в течение многих часов обсуждал реакцию Израиля на атаку дрона «Хезболлы» по резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

«Министрам прямо сказали, что атака Израиля на Иран [26 октября] не включает в себя реакцию на отправку беспилотника и что ожидается другая реакция», — сообщила Асраф.

Министры и главы силовых ведомств Израиля сформулировали несколько планов ответных действий. Решение ожидается в ближайшее время.

По сообщениям The Wall Street Journal и The New York Times, в ходе атаки 26 октября Израиль уничтожил четыре иранские батареи ПВО С-300. Они были развернуты в районе Тегерана и на западе Ирана. Также была атакована иранская радиолокационная станция примерно в 12 километрах к юго-западу от города Илам на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком. Рядом с ней в этом районе находится важный объект по добыче газа.

В ЦАХАЛ утверждают, что Иран потерял свои стратегические оборонные возможности ПВО на ближайшие два-три года.

Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну обновлено 00:34
00:34 1236
США угрожают Грузии
США угрожают Грузии обновлено 23:25
28 октября 2024, 23:25 3302
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
00:09 869
Козырная «курдская карта» в колоде Эрдогана
Козырная «курдская карта» в колоде Эрдогана наша корреспонденция
28 октября 2024, 19:14 2926
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
28 октября 2024, 21:30 3289
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку наш обзор; все еще актуально
28 октября 2024, 18:23 7590
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
28 октября 2024, 22:07 2958
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
28 октября 2024, 20:05 5550
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры»
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры» наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2024, 17:55 4767
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов видео; обновлено 21:45
28 октября 2024, 21:45 10759
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо Для детей с синдромом дауна и аутизмом; фото
28 октября 2024, 18:06 1462

ЭТО ВАЖНО

Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну обновлено 00:34
00:34 1236
США угрожают Грузии
США угрожают Грузии обновлено 23:25
28 октября 2024, 23:25 3302
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
00:09 869
Козырная «курдская карта» в колоде Эрдогана
Козырная «курдская карта» в колоде Эрдогана наша корреспонденция
28 октября 2024, 19:14 2926
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
28 октября 2024, 21:30 3289
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку наш обзор; все еще актуально
28 октября 2024, 18:23 7590
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
28 октября 2024, 22:07 2958
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
28 октября 2024, 20:05 5550
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры»
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры» наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2024, 17:55 4767
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов видео; обновлено 21:45
28 октября 2024, 21:45 10759
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо Для детей с синдромом дауна и аутизмом; фото
28 октября 2024, 18:06 1462
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться