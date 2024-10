Будет еще один «ответ» Израиля Ирану?

«Министрам прямо сказали, что атака Израиля на Иран [26 октября] не включает в себя реакцию на отправку беспилотника и что ожидается другая реакция», — сообщила Асраф.

Министры и главы силовых ведомств Израиля сформулировали несколько планов ответных действий. Решение ожидается в ближайшее время.

По сообщениям The Wall Street Journal и The New York Times, в ходе атаки 26 октября Израиль уничтожил четыре иранские батареи ПВО С-300. Они были развернуты в районе Тегерана и на западе Ирана. Также была атакована иранская радиолокационная станция примерно в 12 километрах к юго-западу от города Илам на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком. Рядом с ней в этом районе находится важный объект по добыче газа.

В ЦАХАЛ утверждают, что Иран потерял свои стратегические оборонные возможности ПВО на ближайшие два-три года.