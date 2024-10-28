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В Баку мошенники обманули известного бизнесмена

Инара Рафикгызы
00:50 1153

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу против членов банды - Алияра Аббасова, Умида Аббасова, Асима Азизова, Магеррама Ибрагимли, Парвина Зейналлы, Рамала Азимова и Хаялы Гусейновой, обвиняемых в присвоении путем мошенничества крупной суммы денег известного бизнесмена Абульфаза Бабаева.

Как стало известно haqqın.az, на заседании под председательством судьи Айтен Алиевой были уточнены анкетные данные обвиняемых. Поскольку обвиняемый Рамал Азимов отсутствовал на заседании ввиду болезни, подготовительное заседание было отложено до 7 ноября.

Отметим, что признанный потерпевшим по уголовному делу Абульфаз Бабаев является учредителем группы компаний «Олимпус», владельцем АЗС «Лукойл» на дороге Баку - Шемаха, у него есть доли в строительных проектах.

Согласно обвинению, вышеуказанные лица обманом завладели 2 млн 500 тыс. манатов потерпевшего. Им предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба), 193-1.2.3 (легализация денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового либо холодного оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.

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