Украина получит $3 млрд за счет замороженных активов России

Япония в рамках договоренностей с другими странами «Большой семерки» предоставит Украине кредит на 471,9 млрд иен ($3 млрд), который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России, передает Nikkei.

Займ профинансирует Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Средства перечислят в специальный фонд, созданный Всемирным банком для поддержки Украины. Отдельно подчеркивается, что Япония намерена проконтролировать, чтобы ее вклад не тратился на военные нужды.

В общей сложности страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — намерены предоставить Украине кредит на $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов России. Деньги начнут перечислять в декабре 2024 года. Доля США составит $20 млрд.