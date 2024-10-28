Агентство ООН теперь в Израиле под запретом
Израильский парламент (Кнессет) запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории страны. Об этом сообщила газета Haaretz.
За это решение проголосовали 92 депутата, против выступили 10 парламентариев.
Газета The Jerusalem Post со ссылкой на одобренный документ сообщила, что официальным лицам еврейского государства будет запрещено встречаться с сотрудниками БАПОР, выдавать им израильские визы или предоставлять экономические преференции. Кроме того, израильские власти планируют возбудить уголовные дела в отношении сотрудников Ближневосточного агентства ООН, которых подозревают в причастности к террористической деятельности и содействию атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.