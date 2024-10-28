Испанский футболист Родри - обладатель «Золотого мяча»

Лучшим игроком по итогам сезона 2023/24 был признан 28-летний полузащитник «Манчестер Сити» Родри, ставший этим летом чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Интересно, что изначально предполагалось, что награду заберет бразилец Винисиус, выигравший в этом году с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов. Однако за несколько часов до церемонии появилась информация, что трофей достанется Родри. Узнав об этом, руководство мадридского клуба отказалось от приезда на церемонию. В результате игроки «Реала», в том числе и Винисиус, в Париж не прилетели.

В итоге победил действительно Родри, а «Реал», кстати, был признан лучшим клубом.