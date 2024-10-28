Испанский футболист Родри - обладатель «Золотого мяча»
В Париже прошла церемония награждения «Золотого мяча».
Лучшим игроком по итогам сезона 2023/24 был признан 28-летний полузащитник «Манчестер Сити» Родри, ставший этим летом чемпионом Европы в составе сборной Испании.
Интересно, что изначально предполагалось, что награду заберет бразилец Винисиус, выигравший в этом году с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов. Однако за несколько часов до церемонии появилась информация, что трофей достанется Родри. Узнав об этом, руководство мадридского клуба отказалось от приезда на церемонию. В результате игроки «Реала», в том числе и Винисиус, в Париж не прилетели.
В итоге победил действительно Родри, а «Реал», кстати, был признан лучшим клубом.
Помимо этого:
испанец Ламин Ямаль – обладатель «Копа Трофи», вручаемого самому лучшему молодому футболисту;
испанская «Барселона» - лучший клуб года в женском футболе;
англичанин Харри Кейн и француз Килиан Мбаппе – обладатели трофея Герда Мюллера лучшим бомбардирам сезона (оба забили по 52 гола);
аргентинец Эмилиано Мартинес взял трофей имени Льва Яшина лучшему вратарю;
испанка Дженнифер Эрмосо – обладательница награды Сократеса за вклад в популяризацию женского футбола и борьбу против сексуальных домогательств;
англичанка Эмма Хейс, возглавляющая сборную США, – тренер года в женском футболе;
итальянец Карло Анчелотти, выигравший с «Реалом» Лигу чемпионов, - тренер года в мужском футболе;
испанка Айтана Бонмати – во второй раз подряд обладательница «Золотого мяча» в женском футболе.