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Дожди вновь застали Баку врасплох

Испанский футболист Родри - обладатель «Золотого мяча»

Мадридский «Реал» проигнорировал церемонию; фото
Отдел спорта
01:43 359

В Париже прошла церемония награждения «Золотого мяча».

Лучшим игроком по итогам сезона 2023/24 был признан 28-летний полузащитник «Манчестер Сити» Родри, ставший этим летом чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Интересно, что изначально предполагалось, что награду заберет бразилец Винисиус, выигравший в этом году с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов. Однако за несколько часов до церемонии появилась информация, что трофей достанется Родри. Узнав об этом, руководство мадридского клуба отказалось от приезда на церемонию. В результате игроки «Реала», в том числе и Винисиус, в Париж не прилетели.

В итоге победил действительно Родри, а «Реал», кстати, был признан лучшим клубом.

Помимо этого:

испанец Ламин Ямаль – обладатель «Копа Трофи», вручаемого самому лучшему молодому футболисту;

испанская «Барселона» - лучший клуб года в женском футболе;

англичанин Харри Кейн и француз Килиан Мбаппе – обладатели трофея Герда Мюллера лучшим бомбардирам сезона (оба забили по 52 гола);

аргентинец Эмилиано Мартинес взял трофей имени Льва Яшина лучшему вратарю;

испанка Дженнифер Эрмосо – обладательница награды Сократеса за вклад в популяризацию женского футбола и борьбу против сексуальных домогательств;

англичанка Эмма Хейс, возглавляющая сборную США, – тренер года в женском футболе;

итальянец Карло Анчелотти, выигравший с «Реалом» Лигу чемпионов, - тренер года в мужском футболе;

испанка Айтана Бонмати – во второй раз подряд обладательница «Золотого мяча» в женском футболе.

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