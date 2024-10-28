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Мировые автоконцерны трясет

01:52 361

Глава совета трудового коллектива концерна Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что руководство планирует уволить десятки тысяч сотрудников, закрыть как минимум три завода в Германии и сократить производство на оставшихся.

BBC передает, что крупнейший европейский автопроизводитель уже несколько недель ведет переговоры с профсоюзами о своих планах по реорганизации бизнеса и сокращению расходов. В том числе впервые за многие десятилетия он рассматривает возможность закрытия заводов на территории Германии.

«Руководство абсолютно серьезно относится ко всему этому. Это не бряцание оружием на переговорах, — сказала Кавалло сотрудникам крупнейшего завода автопроизводителя в Вольфсбурге. — Это план крупнейшей промышленной группы Германии начать распродажу предприятий в своей родной стране».

Кавалло не сказала, какие именно заводы будут затронуты и сколько из примерно 300 тысяч сотрудников Volkswagen Group в Германии могут лишиться работы. Она пригрозила прервать переговоры с профсоюзами, если те будут настаивать на своем.

Представитель федерального правительства заявил, что в Берлине знают о ситуации, в которой оказался Volkswagen, и поддерживают тесный диалог с компанией и представителями рабочих.

Volkswagen заявляет, что компании необходимо сократить расходы на оплату труда. Томас Шефер, возглавляющий торговую марку Volkswagen, заявил, что немецкие заводы недостаточно производительны и на 25-50% превышают целевые расходы. По его словам, на некоторые заводы концерн тратит вдвое больше аналогичных расходов у конкурентов.

В последние годы Volkswagen испытывает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители и рабочую силу, жесткой конкуренции со стороны азиатских производителей, в первую очередь китайских, слабеющего спроса в Европе и Китае и несостоявшейся «электрической революции» — предсказанного оптимистами поголовного перехода развитых стран на электромобили.

На прошлой неделе о плохих новостях сообщили и другие немецкие автопроизводители. Mercedes-Benz пообещал усилить меры по сокращению расходов после снижения прибыли. Производитель автомобилей Porsche, контрольный пакет акций которого принадлежит Volkswagen, заявил, что сокращает свою дилерскую сеть в Китае, он также объявил о сокращении расходов на миллиарды евро. Вдобавок на этой неделе в ЕС вступают в силу новые, более высокие тарифы на китайские электромобили.

Volkswagen Group принадлежат несколько других известных брендов, в том числе легковые машины Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, SEAT и Škoda, грузовики MAN и Scania и мотоциклы Ducati.

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