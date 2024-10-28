Мировые автоконцерны трясет

BBC передает, что крупнейший европейский автопроизводитель уже несколько недель ведет переговоры с профсоюзами о своих планах по реорганизации бизнеса и сокращению расходов. В том числе впервые за многие десятилетия он рассматривает возможность закрытия заводов на территории Германии.

Глава совета трудового коллектива концерна Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что руководство планирует уволить десятки тысяч сотрудников, закрыть как минимум три завода в Германии и сократить производство на оставшихся.

«Руководство абсолютно серьезно относится ко всему этому. Это не бряцание оружием на переговорах, — сказала Кавалло сотрудникам крупнейшего завода автопроизводителя в Вольфсбурге. — Это план крупнейшей промышленной группы Германии начать распродажу предприятий в своей родной стране».

Кавалло не сказала, какие именно заводы будут затронуты и сколько из примерно 300 тысяч сотрудников Volkswagen Group в Германии могут лишиться работы. Она пригрозила прервать переговоры с профсоюзами, если те будут настаивать на своем.

Представитель федерального правительства заявил, что в Берлине знают о ситуации, в которой оказался Volkswagen, и поддерживают тесный диалог с компанией и представителями рабочих.

Volkswagen заявляет, что компании необходимо сократить расходы на оплату труда. Томас Шефер, возглавляющий торговую марку Volkswagen, заявил, что немецкие заводы недостаточно производительны и на 25-50% превышают целевые расходы. По его словам, на некоторые заводы концерн тратит вдвое больше аналогичных расходов у конкурентов.

В последние годы Volkswagen испытывает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители и рабочую силу, жесткой конкуренции со стороны азиатских производителей, в первую очередь китайских, слабеющего спроса в Европе и Китае и несостоявшейся «электрической революции» — предсказанного оптимистами поголовного перехода развитых стран на электромобили.

На прошлой неделе о плохих новостях сообщили и другие немецкие автопроизводители. Mercedes-Benz пообещал усилить меры по сокращению расходов после снижения прибыли. Производитель автомобилей Porsche, контрольный пакет акций которого принадлежит Volkswagen, заявил, что сокращает свою дилерскую сеть в Китае, он также объявил о сокращении расходов на миллиарды евро. Вдобавок на этой неделе в ЕС вступают в силу новые, более высокие тарифы на китайские электромобили.

Volkswagen Group принадлежат несколько других известных брендов, в том числе легковые машины Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, SEAT и Škoda, грузовики MAN и Scania и мотоциклы Ducati.