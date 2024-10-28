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Дожди вновь застали Баку врасплох

Иран казнил гражданина Германии

02:06 228

Иранец Джамшид Шармахд, имевший также гражданство Германии, казнен в заключении. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил официальный портал иранской юстиции Misan.

До самого конца правозащитники - особенно дочь Шармахда, живущая в США, - боролись за спасение осужденного.

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о «чудовищном преступлении» иранских властей.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила что «казнь немецкого гражданина будет иметь серьезные последствия».

По словам родственников Шармахда, на протяжении нескольких последних лет он проживал в США и был похищен сотрудниками иранской спецслужбы во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран считал его лидером оппозиционной группировки «Тондар», признанной в Иране террористической организацией. Мужчина находился под стражей с 2020 года и за это время не получил доступ к адвокату по своему выбору, указывали в ЕС.

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