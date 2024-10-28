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Армия Израиля разрушила 14 городов в Ливане

02:14 93

Военная кампания Израиля на юге Ливана привела к обширным разрушениям в приграничных городах и селениях, сообщает Reuters.

Многие города, покинутые жителями, которые спасались от бомбардировок, существовали не менее двухсот лет. Просмотренные Reuters фотоснимки компании Planet Labs содержат изображения городов Кафаркила на юго-востоке Ливана, Мейс аль-Джабаль на юге и, далее на западе, небольшой деревни Лаббунех, в которой дислоцированы миротворцы ООН.

Агентство сравнило спутниковые снимки, сделанные в октябре 2023 года, с сентябрьскими и октябрьскими снимками 2024-го. Многие из селений сильно разрушены, одна из деревень расположена на вершинах холмов в прямой видимости с территории Израиля.

Ливанское агентство по чрезвычайным ситуациям, которое ведёт учёт жертв и фиксирует удары по городам и деревням, заявило, что 14 городов и селений стали за последний год объектами 3 809 ударов и нападений со стороны Израиля.

Командование Израиля пока не ответило на запрос Reuters о масштабах разрушений.

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