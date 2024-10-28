Глава МИД Северной Кореи летит в Москву

«…Поездка главы внешнеполитического ведомства КНДР в Российскую Федерацию проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами наших стран в ходе июньского саммита 2024 года», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в соответствии с духом и буквой подписанного нового базового Договора стороны будут регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики как на высшем дипломатическом уровне, так и между курирующими заместителями министров иностранных дел и руководителями структурных подразделений.

Напомним, ранее в понедельник пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что Северная Корея послала в Россию около 10 тысяч солдат, и они, возможно, пополнят российские войска, находящиеся близ Украины, в ближайшие недели. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник также заявил, что может официально подтвердить присутствие солдат Северной Кореи в Курской области России. На прошлой неделе Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, в Россию прибыли около 12 тыс. военнослужащих из Северной Кореи, которых планируется бросить на фронт в Украине