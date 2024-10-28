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Дожди вновь застали Баку врасплох
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Дожди вновь застали Баку врасплох

Путин заявил о «сложностях» в российской экономике

02:55 355

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, посвященном экономическим вопросам, заявил о «сложностях» в российской экономике.

«…Хочу отметить, в экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они, прежде всего, вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются, в том числе, на динамике потребительских цен», - приводит Интерфакс слова российского президента.

Путин на совещании также сказал, что рост экономики России в III квартале 2024 года несколько замедлился, вместе с тем, российские власти сохраняют прогноз по динамике увеличения ВВП страны по итогам текущего года на уровне 3,9%.

По официальным данным Росстата, на конец октября годовая инфляция в России составила 8,5%. Ведомство фиксирует рост цен на продукты питания. Также почти на 20% выросла стоимость стройматериалов, более чем на 10% - стоимость поездок в общественном транспорте.

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