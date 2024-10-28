Кольцо Хасана Насраллы выставят на аукцион

Одно из колец бывшего генсека ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, ликвидированного силами ЦАХАЛ, будет выставлено на публичный аукцион со стартовой ценой 100 тысяч долларов, сообщают иранские СМИ.

Инициировал торги депутат парламента Ирана Моджтаба Рахмандуст, который заявил, что получил кольцо в подарок от Насраллы в 2014 году.

Во время телевизионной трансляции он показал кольцо, украшенное оранжевым камнем, и заявил, что вырученные средства будут переданы «в поддержку ливанского народа».