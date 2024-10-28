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Кольцо Хасана Насраллы выставят на аукцион

стартовая цена - $100 тысяч
03:15 230

Одно из колец бывшего генсека ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, ликвидированного силами ЦАХАЛ, будет выставлено на публичный аукцион со стартовой ценой 100 тысяч долларов, сообщают иранские СМИ.

Инициировал торги депутат парламента Ирана Моджтаба Рахмандуст, который заявил, что получил кольцо в подарок от Насраллы в 2014 году.

Во время телевизионной трансляции он показал кольцо, украшенное оранжевым камнем, и заявил, что вырученные средства будут переданы «в поддержку ливанского народа».

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