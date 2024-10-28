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Министры Евросоюза «обеспокоены» ситуацией в Грузии

03:22 148

Министры стран Европейского союза (ЕС) по делам Европы выразили обеспокоенность ситуацией в Грузии из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов и призвали, чтобы протесты и реакция правительства на них оставались мирными. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном министрами 13 стран: Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Люксембурга, Польши, Португалии, Швеции.

«Мы глубоко обеспокоены текущей ситуацией в Грузии. Международные наблюдатели сообщили о нарушениях во время избирательной кампании, а также в день выборов. Мы осуждаем все нарушения международных норм, касающихся свободных и справедливых выборов», - говорится в документе.

«Мы разделяем их обеспокоенность и требуем беспристрастного расследования жалоб и устранения выявленных нарушений», - указывается в тексте.

Министры заявили, что стоят на стороне Грузии. В то же время, по их словам, «соблюдение верховенства закона и проведение свободных и справедливых выборов является неотъемлемой частью любого прогресса на пути Грузии в ЕС». «Мы критикуем преждевременный визит премьер-министра Орбана в Грузию. Он не говорит от имени ЕС», - заключили министры.

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