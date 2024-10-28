USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Дожди вновь застали Баку врасплох
Новость дня
Дожди вновь застали Баку врасплох

Крупный рейд на мигрантов в России

03:34 172

В Красноярске Следственный комитет и сотрудники военкомата во время очередного рейда задержали 229 трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Настоящее время» пишет, что у них «отобрали материал геномной информации» для включения в федеральную базу.

Силовики проверили распределительный центр крупной сети супермаркетов, лесоперерабатывающую базу и производственно-логистический комплекс.

По данным первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового, сейчас в России находятся 6,174 млн человек с иностранным гражданством. В первую десятку государств по численности граждан, находящихся в РФ, входят Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан.

Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну обновлено 00:34
00:34 3227
США угрожают Грузии
США угрожают Грузии обновлено 23:25
28 октября 2024, 23:25 4896
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
00:09 2167
Козырная «курдская карта» в колоде Эрдогана
Козырная «курдская карта» в колоде Эрдогана наша корреспонденция
28 октября 2024, 19:14 3379
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
28 октября 2024, 21:30 3994
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку наш обзор; все еще актуально
28 октября 2024, 18:23 8246
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
28 октября 2024, 22:07 3789
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
28 октября 2024, 20:05 6373
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры»
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры» наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2024, 17:55 5089
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов видео; обновлено 21:45
28 октября 2024, 21:45 11244
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо Для детей с синдромом дауна и аутизмом; фото
28 октября 2024, 18:06 1618

ЭТО ВАЖНО

Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну обновлено 00:34
00:34 3227
США угрожают Грузии
США угрожают Грузии обновлено 23:25
28 октября 2024, 23:25 4896
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
00:09 2167
Козырная «курдская карта» в колоде Эрдогана
Козырная «курдская карта» в колоде Эрдогана наша корреспонденция
28 октября 2024, 19:14 3379
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
Непонятно, приедет ли Путин в Баку
28 октября 2024, 21:30 3994
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку наш обзор; все еще актуально
28 октября 2024, 18:23 8246
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
Опасность на Бакинской кольцевой дороге. Полиция принимает меры
28 октября 2024, 22:07 3789
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
28 октября 2024, 20:05 6373
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры»
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры» наша корреспонденция; все еще актуально
28 октября 2024, 17:55 5089
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов видео; обновлено 21:45
28 октября 2024, 21:45 11244
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо Для детей с синдромом дауна и аутизмом; фото
28 октября 2024, 18:06 1618
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться