Крупный рейд на мигрантов в России
В Красноярске Следственный комитет и сотрудники военкомата во время очередного рейда задержали 229 трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
«Настоящее время» пишет, что у них «отобрали материал геномной информации» для включения в федеральную базу.
Силовики проверили распределительный центр крупной сети супермаркетов, лесоперерабатывающую базу и производственно-логистический комплекс.
По данным первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового, сейчас в России находятся 6,174 млн человек с иностранным гражданством. В первую десятку государств по численности граждан, находящихся в РФ, входят Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан.