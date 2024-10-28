Эрдоган об искренних усилиях Азербайджана и Армении

Анкара продолжит скоординированную работу с Баку в вопросе армяно-азербайджанского мирного процесса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабмина страны.

«Мы видим искренние усилия братского Азербайджана и Армении в этом направлении, и Анкара продолжит отслеживать процесс. Сейчас есть уникальная возможность для прочного мира. Надеемся, силам извне не удастся саботировать процесс, и мы в скором времени услышим добрые вести. Мы продолжим работать в координации с нашими азербайджанскими братьями», - сказал он.

Он отметил, что 18 октября в Стамбуле состоялось министерское заседание региональной платформы «3+3». По мнению Эрдогана, платформа продуктивна, и Анкара хочет трансформировать ее в институциональную.

Напомним, в ходе заседания платформы Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает усилия по обеспечению мира между Баку и Ереваном.