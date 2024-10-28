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Дожди вновь застали Баку врасплох

Зеленский: «Северокорейские солдаты уже в Украине»

10:30 772

На территории России уже находятся три тысячи военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Вскоре их число существенно возрастет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в России уже находятся три тысячи северокорейских солдат и офицеров, которых российское командование использует и на территории Украины.

Зеленский сказал, что по данным украинской разведки, вскоре численность военных КНДР увеличится до 12 тысяч.

«Это должно произойти довольно скоро, это вопрос не месяцев или лет. Безусловно, это эскалация войны. И вызывает удивление, когда наши крупные стратегические партнеры говорят «не стоит переходить красные линии», «не стоит запускать эскалацию», - сказал Зеленский.

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