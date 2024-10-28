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Глава МИД Северной Кореи едет в Москву

10:46 301

Министр иностранных дел Северной Кореи Чо Сон Хуэй направляется в Москву, сообщило государственное информационное агентство KCNA и российские официальные лица.

Это ее вторая поездка в Россию за шесть недель. «Визит главы МИД КНДР в Российскую Федерацию проходит в рамках стратегического диалога в соответствии с договоренностью об укреплении связей, достигнутой лидерами наших стран в ходе саммита в июне 2024 года», - говорится в заявлении агентства.

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