В Грузии пересмотрят результаты выборов

ЦИК Грузии с целью перепроверки своих же данных о состоявшихся парламентских выборов приняла решение о повторном пересчете бюллетеней пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Вчера вечером в центре Тбилиси состоялась акция, организованная оппозиционными партиями, подписавшими хартию и не признающими результаты выборов. Президент страны Саломе Зурабишвили выступила на акции, заявив, что результаты были украдены и «их никто не признает».