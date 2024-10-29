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Кадыров пообещал возмездие за атаку на Чечню: «Мы с нами шутить не позволим»

фото; обновлено 15:48
15:48 4505

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе противникам покажут «такое возмездие, что им и не снилось». Он поручил всем находящимся на передовой командирам «не брать в плен» солдат ВСУ и «усилить борьбу более, на 100%».

«Они нас «укусили», мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — сказал Кадыров, которого цитирует ТАСС.

Глава Чечни предположил, что объект был выбран, так как является кузницей военных кадров. И, атаковав его, ВСУ «хотели таким образом напугать». Он также пообещал, что теперь чеченские бойцы удвоят усилия в «зоне специальной военной операции».

«Я сегодня дал поручение всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности», — отметил он.

Рамзан Кадыров также заявил, что следствие выяснит, как стала возможна эта атака, и все виновные понесут наказание.

Здание РУС было атаковано беспилотником сегодня, 29 октября. В результате загорелась крыша университета, пожар потушили. Власти заявили, что здание пустует, никто не пострадал. Ранее об атаках БПЛА на объекты в Чечне не сообщалось. Российский университет спецназа был основан в 2013 году, это единственное частное учебное заведение в России по подготовке кадров для сил специального назначения.

* * * 11:29

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке беспилотника на здание в Гудермесе. Это первая атака БПЛА на территории Чечни.

По словам Кадырова, беспилотник ударил по пустующему зданию на территории Российского университета спецназа. После атаки, по его словам, загорелась крыша, жертв и пострадавших нет.

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