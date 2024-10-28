Россия захватывает украинские города и села
Вооруженные силы РФ захватили город Селидово в Донецкой области Украины.
В сообщении Минобороны России говорится, что «в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобожден город Селидово».
* * * 13:40
Минобороны России заявило о захвате населенных пунктов Горняк, Катериновка и Доброволье (Богоявленка) в Донецкой области.
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Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что «обрушение фронта украинской армии в Донбассе уже не является ни для кого тайной», и перечислил три причины, по которым это произошло.
«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», - посетовал военный в интервью экс-депутату Верховной Рады Украины Бориславу Березе.
Во-первых, свою роль сыграла нехватка боеприпасов, во-вторых - дефицит солдат, которые порядком устали воевать и все не дождутся смены, в-третьих - разбалансированность управления в ВСУ, говорит генерал.
Кроме того, Марченко отметил, что до сих пор не понимает конечной цели вылазки ВСУ в Курскую область России и почему пополнение резервов в том направлении идет быстрее, чем в Харьковской области.
«Я не понимаю, для чего это происходит… Для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше», - заявил военный, так и не предположив, как ВСУ собираются там пытаться держать фронт.