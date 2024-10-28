Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что «обрушение фронта украинской армии в Донбассе уже не является ни для кого тайной», и перечислил три причины, по которым это произошло.

«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», - посетовал военный в интервью экс-депутату Верховной Рады Украины Бориславу Березе.

Во-первых, свою роль сыграла нехватка боеприпасов, во-вторых - дефицит солдат, которые порядком устали воевать и все не дождутся смены, в-третьих - разбалансированность управления в ВСУ, говорит генерал.

Кроме того, Марченко отметил, что до сих пор не понимает конечной цели вылазки ВСУ в Курскую область России и почему пополнение резервов в том направлении идет быстрее, чем в Харьковской области.

«Я не понимаю, для чего это происходит… Для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше», - заявил военный, так и не предположив, как ВСУ собираются там пытаться держать фронт.