USD 1.7000
EUR 1.8375
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Россия захватывает украинские города и села

обновлено 14:09
14:09 3290

Вооруженные силы РФ захватили город Селидово в Донецкой области Украины.

В сообщении Минобороны России говорится, что «в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобожден город Селидово».

* * * 13:40

Минобороны России заявило о захвате населенных пунктов Горняк, Катериновка и Доброволье (Богоявленка) в Донецкой области. 

 *** 11:35

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что «обрушение фронта украинской армии в Донбассе уже не является ни для кого тайной», и перечислил три причины, по которым это произошло.

«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», - посетовал военный в интервью экс-депутату Верховной Рады Украины Бориславу Березе.

Во-первых, свою роль сыграла нехватка боеприпасов, во-вторых - дефицит солдат, которые порядком устали воевать и все не дождутся смены, в-третьих - разбалансированность управления в ВСУ, говорит генерал.

Кроме того, Марченко отметил, что до сих пор не понимает конечной цели вылазки ВСУ в Курскую область России и почему пополнение резервов в том направлении идет быстрее, чем в Харьковской области.

«Я не понимаю, для чего это происходит… Для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше», - заявил военный, так и не предположив, как ВСУ собираются там пытаться держать фронт.

Россия захватывает украинские города и села
Россия захватывает украинские города и села обновлено 14:09
14:09 3291
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня главная тема
00:06 7358
62 фальшивых билета в Азербайджан
62 фальшивых билета в Азербайджан
13:53 787
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 2918
ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения
ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения фото
12:59 1985
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 2536
Таможня об аресте Мухаммеда Гахраманова
Таможня об аресте Мухаммеда Гахраманова право на ответ
11:30 3341
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
28 октября 2024, 20:05 10037
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну обновлено 00:34
00:34 9971
США угрожают Грузии
США угрожают Грузии обновлено 23:25
28 октября 2024, 23:25 10560
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
00:09 6644

ЭТО ВАЖНО

Россия захватывает украинские города и села
Россия захватывает украинские города и села обновлено 14:09
14:09 3291
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня главная тема
00:06 7358
62 фальшивых билета в Азербайджан
62 фальшивых билета в Азербайджан
13:53 787
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 2918
ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения
ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения фото
12:59 1985
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 2536
Таможня об аресте Мухаммеда Гахраманова
Таможня об аресте Мухаммеда Гахраманова право на ответ
11:30 3341
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
28 октября 2024, 20:05 10037
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну обновлено 00:34
00:34 9971
США угрожают Грузии
США угрожают Грузии обновлено 23:25
28 октября 2024, 23:25 10560
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
00:09 6644
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться