Южнокорейцы едут в Украину

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что южнокорейская делегация посетит Украину уже на этой неделе (до 3 ноября), чтобы поделиться информацией об отправке войск Северной Кореи в Россию и обсудить мероприятия по сотрудничеству. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на телефонный разговор президента страны с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который распространил Офис президента.

Визит южнокорейской делегации в Украину состоится после того, как та проведет брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во вторник, 29 октября.

Кроме того, Yonhap пишет со ссылкой на разведку, что некоторые северокорейские генералы вместе с другими войсками КНДР уже могли переехать в зону боевых действий.

«Мобилизация войск между Северной Кореей и Россией продолжается. Мы проверяем возможность развертывания части (северокорейского — ред.) персонала, в том числе высокопоставленных военных, на передовой», — сказал представитель разведки Южной Кореи.

По его словам, сейчас российские военные учат северокорейских солдат сотням военных терминов на русском языке. Он также указал на трудности в общении между ними из-за языкового барьера.