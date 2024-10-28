Эмин Амруллаев встретился с участниками программы «Маарифчи»

Эмин Амруллаев заявил, что программа создала возможность для молодых людей получить большой опыт, и рассказал о сути данной инициативы.

Министр отметил, что участники программы в настоящее время знакомятся с процессом работы посредством стажировок в различных структурных подразделениях министерства, и это играет важную роль в их становлении как профессиональных кадров.

В свою очередь, участники программы выразили благодарность за создание такой возможности для молодежи и подчеркнули ее преимущества. На мероприятии также были даны ответы на вопросы участников.