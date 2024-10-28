Эмин Амруллаев встретился с участниками программы «Маарифчи»
Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с участниками второго этапа программы стажировки студентов-выпускников «Маарифчи».
Эмин Амруллаев заявил, что программа создала возможность для молодых людей получить большой опыт, и рассказал о сути данной инициативы.
Министр отметил, что участники программы в настоящее время знакомятся с процессом работы посредством стажировок в различных структурных подразделениях министерства, и это играет важную роль в их становлении как профессиональных кадров.
В свою очередь, участники программы выразили благодарность за создание такой возможности для молодежи и подчеркнули ее преимущества. На мероприятии также были даны ответы на вопросы участников.
Отметим, что право на участие во II этапе программы стажировки «Маарифчи» завоевали 37 человек. В рамках программы, которая продлится 3 месяца, участники пройдут стажировку в различных структурных подразделениях Министерства науки и образования, а также Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.
Цель программы – предоставить студентам и выпускникам возможность применить свои теоретические знания в реальной рабочей среде и создать возможность для получения опыта, совершенствования знаний и навыков участников, а также предоставить молодым людям профессиональные навыки.