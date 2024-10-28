О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
Итоги двусторонних переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшихся 24 октября в Казани в рамках саммита БРИКС, обсуждались на закрытом заседании в Ереване.
По сообщениям армянских источников, для подведения итогов переговоров с азербайджанским лидером Никол Пашинян провел встречу с участием представителей Кабинета министров и некоторых членов правящей фракции. Хотя детали обсуждений неизвестны, источники в Ереване сообщают, что Пашинян и глава МИД Арарат Мирзоян проинформировали членов правящей команды о «некоторых значительных достижениях», достигнутых в Казани.
Участвовавший в заседании депутат от правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян сообщил, что на встрече в Казани удалось добиться прогресса по ряду вопросов.
«Судя по оценкам премьер-министра Никола Пашиняна и министра иностранных дел Арарата Мирзояна, а также по тому, что они нам рассказали, можно сделать вывод, что встреча в Казани была эффективной и весьма полезной», - отметил Агазарян.
Следует упомянуть, что Алиев и Пашинян встретились в Казани впервые после диалога в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, организованного в феврале этого года по инициативе и при участии канцлера Германии Олафа Шольца.
Официальный Баку итоги встречи в Казани не комментирует. В свою очередь, армянская сторона также публично не дала оценку результатам переговоров в Казани. Однако по словам Агазаряна, лично присутствовавшего на закрытом заседании, которое проходило поздно вечером 25 октября, в Казани Алиев и Пашинян в течение полутора часов вели переговоры «без какого-либо внешнего вмешательства».
«Разговор был в некоторой степени откровенным, что важно, поскольку стороны общались без участия посредников, - сказал депутат армянским журналистам. - За полтора часа можно было обсудить множество тем».
В свою очередь, источники, предоставившие информацию армянской службе «Радио Свобода», сообщили, что в ходе армяно-азербайджанских переговоров на высшем уровне обсуждалась работа над проектом мирного договора. Стороны также затронули темы продолжения делимитации и демаркации границ и открытия транспортных коммуникаций. Источник «Радио Свобода» подчеркнул, что по спорным пунктам конкретного соглашения достигнуто не было.
Как уже сообщалось, после возвращения из Казани президент Ильхам Алиев подписал Указ о ратификации регламента, определяющего процедуры и основные принципы последующих переговоров по делимитации границ, подписанный 30 августа этого года заместителями премьер-министров Армении и Азербайджана. В Ереване этот документ был ратифицирован парламентом на прошлой неделе. А президент Армении подписал Указ о его вступлении в юридическую силу в тот же день, что и президент Азербайджана, завершив таким образом параллельную двустороннюю процедуру придания документу юридической силы.
Кроме того, выступая в Казани, Никол Пашинян заявил о готовности Еревана применить упрощенный таможенный режим для облегчения грузоперевозок между Азербайджаном и Нахчываном.
Также сообщается, что на закрытом заседании Пашинян и Мирзоян проинформировали членов правящей команды о достижениях в Казани по трем нерешенным пунктам проекта мирного договора. О том, каких именно успехов удалось достичь, на заседании не сообщалось. Однако Овик Агазарян заявил, что стороны обсудили открытие транспортных коммуникаций и возобновление грузоперевозок.
«В течение нескольких лет существовали опасения по поводу безопасности движения поездов между двумя странами, - отметил он. - Считалось, что без участия третьей стороны, в данном случае России, обеспечить безопасность будет невозможно. Поэтому сейчас стороны пришли к выводу, что нужно начать с грузоперевозок и постепенно развивать отношения. Это очень важный вопрос».
Когда журналисты спросили Агазаряна, означает ли обсуждение темы грузоперевозок отказ Баку от темы «Зангезурского коридора», депутат парламента Армении ответил, что говорить об этом пока рано.
Отметим, что встреча в Казани состоялась через несколько дней после того, как президент США Джо Байден направил в Баку и Ереван с особой миссией своего спецпредставителя, сотрудника Совета национальной безопасности при Белом доме Майкла Карпентера, передавшего личные письма президента США Алиеву и Пашиняну, в которых Джо Байден призвал стороны завершить работу над неурегулированными пунктами проекта мирного договора, пойти ради этого на определенные компромиссы и подписать документ до конца года.
Также в письмах указывалось, что Байден направил через Карпентера свои предложения по завершению работы над проектом мирного договора.
Госдепартамент США отказался комментировать, в чем заключаются предложения американского президента.
Также неизвестно, обсуждали ли эти предложения президент Алиев и премьер-министр Пашинян на встрече в Казани.