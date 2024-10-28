О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?

Итоги двусторонних переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшихся 24 октября в Казани в рамках саммита БРИКС, обсуждались на закрытом заседании в Ереване. По сообщениям армянских источников, для подведения итогов переговоров с азербайджанским лидером Никол Пашинян провел встречу с участием представителей Кабинета министров и некоторых членов правящей фракции. Хотя детали обсуждений неизвестны, источники в Ереване сообщают, что Пашинян и глава МИД Арарат Мирзоян проинформировали членов правящей команды о «некоторых значительных достижениях», достигнутых в Казани. Участвовавший в заседании депутат от правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян сообщил, что на встрече в Казани удалось добиться прогресса по ряду вопросов.

«Судя по оценкам премьер-министра Никола Пашиняна и министра иностранных дел Арарата Мирзояна, а также по тому, что они нам рассказали, можно сделать вывод, что встреча в Казани была эффективной и весьма полезной», - отметил Агазарян. Следует упомянуть, что Алиев и Пашинян встретились в Казани впервые после диалога в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, организованного в феврале этого года по инициативе и при участии канцлера Германии Олафа Шольца. Официальный Баку итоги встречи в Казани не комментирует. В свою очередь, армянская сторона также публично не дала оценку результатам переговоров в Казани. Однако по словам Агазаряна, лично присутствовавшего на закрытом заседании, которое проходило поздно вечером 25 октября, в Казани Алиев и Пашинян в течение полутора часов вели переговоры «без какого-либо внешнего вмешательства». «Разговор был в некоторой степени откровенным, что важно, поскольку стороны общались без участия посредников, - сказал депутат армянским журналистам. - За полтора часа можно было обсудить множество тем».

В свою очередь, источники, предоставившие информацию армянской службе «Радио Свобода», сообщили, что в ходе армяно-азербайджанских переговоров на высшем уровне обсуждалась работа над проектом мирного договора. Стороны также затронули темы продолжения делимитации и демаркации границ и открытия транспортных коммуникаций. Источник «Радио Свобода» подчеркнул, что по спорным пунктам конкретного соглашения достигнуто не было. Как уже сообщалось, после возвращения из Казани президент Ильхам Алиев подписал Указ о ратификации регламента, определяющего процедуры и основные принципы последующих переговоров по делимитации границ, подписанный 30 августа этого года заместителями премьер-министров Армении и Азербайджана. В Ереване этот документ был ратифицирован парламентом на прошлой неделе. А президент Армении подписал Указ о его вступлении в юридическую силу в тот же день, что и президент Азербайджана, завершив таким образом параллельную двустороннюю процедуру придания документу юридической силы. Кроме того, выступая в Казани, Никол Пашинян заявил о готовности Еревана применить упрощенный таможенный режим для облегчения грузоперевозок между Азербайджаном и Нахчываном.