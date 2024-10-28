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Сбежавшие из Северной Кореи солдаты хотят помочь Украине

12:44 1579

Группа почти из 200 бывших северокорейских солдат, ныне живущих в Южной Корее, хотят отправиться в Украину, чтобы использовать свои знания и начать «психологическую войну» против земляков из КНДР, которые сейчас находятся в России.

Бывшие солдаты, имеющие от 7 до 10 лет военного опыта, стремятся подорвать и деморализовать войска КНДР, направленные воевать против Украины.

«Мы все военные ветераны, которые лучше, чем кто-либо другой, понимаем военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи», — сказал 69-летний перебежчик Ан Чан-Ил.

Ан, возглавляющий Всемирный институт исследований Северной Кореи, а также почетный профессор Открытого кибернетического университета Кореи, подчеркнул готовность бывших солдат присоединиться к инициативе.

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