Орбан – «мечтателям»: Выборы демократичные, а на критику ЕС не обращайте внимания

Орбан заявил во вторник на совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе брифинге в Тбилиси, что внимательно следит за реакцией на прошедшие в Грузии выборы, отметив, что никто не посмел утверждать, что они не были демократичными.

«Венгрия также посылает своих наблюдателей. Я изучил их отчет, и во всех аспектах была позитивная оценка, выборы были свободными и демократичными.

Никто не хочет разрушения своей собственной страны... Поэтому понимаем решение, которое принял грузинский народ, который сделал выбор в направлении мира. Грузинский народ сделал выбор мира, европейский выбор», - заявил Орбан.

Что касается критики из Брюсселя прошедших в Грузии выборов, премьер Венгрии дал совет грузинским властям не обращать на это внимание. По его оценке, в ЕС всегда так происходит, когда в какой-либо стране победу одерживает консервативная партия, так было и в случае с Венгрией.

При этом Орбан назвал смешными утверждения, что Грузия отошла от европейского курса: «Считаю, что правящая партия в Грузии предана курсу европейской интеграции». Он выразил уверенность, что к концу десятилетия Грузия будет готова стать членом Евросоюза.