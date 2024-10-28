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Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Наим Кассем назначен генсеком «Хезболлы»

12:53 658

Во вторник, 29 октября, «Хезболла» объявила о том, что Наим Кассем избран генеральным секретарем организации вместо ликвидированного Израилем Хасана Насраллы.

Кассем занимал должность заместителя генсека организации.

20 октября стало известно о том, что он уехал из Ливана в Иран, опасаясь того, что Израиль может ликвидировать его. Кассем покинул Бейрут на иранском самолете в сопровождении министра иностранных дел исламской республики еще 5 октября.

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