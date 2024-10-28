Наим Кассем назначен генсеком «Хезболлы»

Во вторник, 29 октября, «Хезболла» объявила о том, что Наим Кассем избран генеральным секретарем организации вместо ликвидированного Израилем Хасана Насраллы.

Кассем занимал должность заместителя генсека организации.

20 октября стало известно о том, что он уехал из Ливана в Иран, опасаясь того, что Израиль может ликвидировать его. Кассем покинул Бейрут на иранском самолете в сопровождении министра иностранных дел исламской республики еще 5 октября.