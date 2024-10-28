Наим Кассем назначен генсеком «Хезболлы»
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Во вторник, 29 октября, «Хезболла» объявила о том, что Наим Кассем избран генеральным секретарем организации вместо ликвидированного Израилем Хасана Насраллы.
Кассем занимал должность заместителя генсека организации.
20 октября стало известно о том, что он уехал из Ливана в Иран, опасаясь того, что Израиль может ликвидировать его. Кассем покинул Бейрут на иранском самолете в сопровождении министра иностранных дел исламской республики еще 5 октября.
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