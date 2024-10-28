ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения

Он отметил, что это не оползневый процесс, но один из видов экзогенно-геологического процесса: «Соответствующие структуры проводят меры по очистке территории от горной массы».

На территории поселка Бадамдар, в верхней части склона на левой стороне Бакинской кольцевой дороги, обвалилась часть горной массы длиной 6,5 метра, сказал председатель правления Геологоразведочного агентства Али Алиев.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщила, что накануне в районе поселка Бадамдар Сабаильского района возникла угроза камнепада на Бакинской кольцевой дороге. В связи с этим МЧС немедленно привлекло сотрудников Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны на место происшествия. Территория была взята под контроль, и совместно с другими профильными ведомствами обеспечены соответствующие меры безопасности.

Утром 29 октября место происшествия посетил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров. Он ознакомился с проводимыми работами и дал соответствующие поручения.