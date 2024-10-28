ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения
На территории поселка Бадамдар, в верхней части склона на левой стороне Бакинской кольцевой дороги, обвалилась часть горной массы длиной 6,5 метра, сказал председатель правления Геологоразведочного агентства Али Алиев.
Он отметил, что это не оползневый процесс, но один из видов экзогенно-геологического процесса: «Соответствующие структуры проводят меры по очистке территории от горной массы».
Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщила, что накануне в районе поселка Бадамдар Сабаильского района возникла угроза камнепада на Бакинской кольцевой дороге. В связи с этим МЧС немедленно привлекло сотрудников Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны на место происшествия. Территория была взята под контроль, и совместно с другими профильными ведомствами обеспечены соответствующие меры безопасности.
Утром 29 октября место происшествия посетил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров. Он ознакомился с проводимыми работами и дал соответствующие поручения.
Как говорится в совместном заявлении МЧС, МВД и Государственного агентства автомобильных дорог, до завершения вышеупомянутых работ движение автомобилей на Бакинской кольцевой дороге временами будет ограничиваться. Водителей попросили «отнестись к ситуации с пониманием» и «выбирать альтернативные маршруты».