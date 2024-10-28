Эр-Рияд готов стать посредником между Россией и Украиной

Эр-Рияд готов быть посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил ТАСС посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

«Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса в Украине. Оно готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами», - сказал дипломат.