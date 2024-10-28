Иранцы и саудиты призвали: мусульмане всех стран, соединяйтесь!

Руководители МИД Ирана и Саудовской Аравии Аббас Арагчи и Фейсал бин Фархан аль Сауд в телефонном разговоре обсудили ситуацию в секторе Газа и Ливане, сообщает иранское телевидение.

"Мусульманским странам необходимо единение для того, чтобы остановить преступления Израиля в Газе и Ливане", - информирует телеканал.

По его данным, глава внешнеполитического ведомства Ирана, призвав мусульманские страны "координировать усилия, направленные на прекращение действий Израиля в Газе и Ливане", выразил благодарность Саудовской Аравии за осуждение недавнего израильского удара по Ирану.

Фейсал бин Фархан аль Сауд назвал этот удар "нарушением суверенитета Ирана и его территориальной целостности", отметив, что странам региона необходимо "совместно работать для того, чтобы предотвратить распространение нестабильности".