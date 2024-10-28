28-дневное перемирие в Газе и обмен заложников

В воскресенье директор ЦРУ встретился в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани и директором «Моссада» Давидом Барнеа. Публично перед встречей Египет предложил частичное соглашение, включающее 12-дневное прекращение огня и освобождение четырех заложников.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в столице Катара Дохе обсудил новую формулировку соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении захваченных ХАМАС заложников. Об этом стало известно порталу Axios.

По словам израильских официальных лиц, Бернс, аль-Тани и Барнеа в воскресенье обсудили пути развития египетской идеи.

По данным издания, план Бернса предусматривает четырехнедельную паузу в боевых действиях в Газе, освобождение примерно восьми женщин разного возраста и мужчин в возрасте от 50 лет, которых удерживает ХАМАС, и освобождение нескольких десятков палестинских заключенных из израильских тюрем.

Ожидается, что в ближайшие дни катарские и египетские посредники встретятся с представителями ХАМАС, чтобы обсудить новый план и дальнейшие действия.

Кроме того, в конце этой недели Бернс отправится в Каир, чтобы обсудить этот вопрос с новым главой разведки Египта Хасаном Рашадом.

По данным СМИ, в США не надеются на прорыв в переговорах по прекращению огня на Ближнем Востоке до президентских выборов в стране.