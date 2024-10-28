USD 1.7000
EUR 1.8375
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

28-дневное перемирие в Газе и обмен заложников

предложение директора ЦРУ
13:20 599

Директор ЦРУ Уильям Бернс в столице Катара Дохе обсудил новую формулировку соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении захваченных ХАМАС заложников. Об этом стало известно порталу Axios.

В воскресенье директор ЦРУ встретился в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани и директором «Моссада» Давидом Барнеа. Публично перед встречей Египет предложил частичное соглашение, включающее 12-дневное прекращение огня и освобождение четырех заложников.

По словам израильских официальных лиц, Бернс, аль-Тани и Барнеа в воскресенье обсудили пути развития египетской идеи.

По данным издания, план Бернса предусматривает четырехнедельную паузу в боевых действиях в Газе, освобождение примерно восьми женщин разного возраста и мужчин в возрасте от 50 лет, которых удерживает ХАМАС, и освобождение нескольких десятков палестинских заключенных из израильских тюрем.

Ожидается, что в ближайшие дни катарские и египетские посредники встретятся с представителями ХАМАС, чтобы обсудить новый план и дальнейшие действия.

Кроме того, в конце этой недели Бернс отправится в Каир, чтобы обсудить этот вопрос с новым главой разведки Египта Хасаном Рашадом.

По данным СМИ, в США не надеются на прорыв в переговорах по прекращению огня на Ближнем Востоке до президентских выборов в стране.

Россия захватывает украинские города и села
Россия захватывает украинские города и села обновлено 14:09
14:09 3316
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня главная тема
00:06 7360
62 фальшивых билета в Азербайджан
62 фальшивых билета в Азербайджан
13:53 818
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 2934
ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения
ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения фото
12:59 2004
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 2547
Таможня об аресте Мухаммеда Гахраманова
Таможня об аресте Мухаммеда Гахраманова право на ответ
11:30 3354
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
28 октября 2024, 20:05 10042
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну обновлено 00:34
00:34 9973
США угрожают Грузии
США угрожают Грузии обновлено 23:25
28 октября 2024, 23:25 10561
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
00:09 6645

ЭТО ВАЖНО

Россия захватывает украинские города и села
Россия захватывает украинские города и села обновлено 14:09
14:09 3316
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня главная тема
00:06 7360
62 фальшивых билета в Азербайджан
62 фальшивых билета в Азербайджан
13:53 818
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 2934
ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения
ЧП в Бадамдаре: Кямаледдин Гейдаров дал поручения фото
12:59 2004
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 2547
Таможня об аресте Мухаммеда Гахраманова
Таможня об аресте Мухаммеда Гахраманова право на ответ
11:30 3354
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет главный вопрос
28 октября 2024, 20:05 10042
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну
Предупреждение Пентагона, если Северная Корея вступит в войну обновлено 00:34
00:34 9973
США угрожают Грузии
США угрожают Грузии обновлено 23:25
28 октября 2024, 23:25 10561
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
Израиль выставил Асаду условие. Иначе будет плохо
00:09 6645
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться