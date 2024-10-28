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Тайвань закупит у США 1000 ударных дронов

«сдержать потенциальное нападение Китая»
13:30 283

Администрация Тайваня намерена закупить у США ударные дроны производства компаний AeroVironment и Anduril Industries.

Тайваньские власти уже подписали официальные соглашения о покупке 1 тыс. таких БПЛА, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство пишет, что закупки дронов должны помочь Тайваню «сдержать потенциальное нападение Китая».

По данным источников, в конце сентября Минобороны Тайваня подписало «письмо о предложении и принятии». Это документ, который подписывают до заключения контракта, в нем указано количество, стоимость в долларах и даты поставки. Официально контракты могут быть подписаны в ближайшее время, утверждают собеседники агентства.

Госдеп отказался комментировать эту информацию.

Китай регулярно критикует власти США за поддержку Тайваня. В июне США одобрили возможную продажу Тайваню БПЛА на $300 млн. Минобороны КНР призывало стороны прекратить «военный сговор». В сентябре США выделили Тайваню военную помощь на $567 млн.

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