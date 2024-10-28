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Медведев считает, что Зурабишвили надо отстранить от должности и арестовать

13:42 533

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президента Грузии Саломе Зурабишвили необходимо отстранить от должности и арестовать.

«Марионеточный президент Грузии отказалась признать итоги выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Стандартная практика в таких случаях - отстранение от должности и арест», – написал Медведев. Запись была опубликована на английском языке.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги прошедших выборов, и призвала граждан выйти на митинг против их результатов, назвав действующее правительство нелегитимным. На митинге в понедельник она обратилась к демонстрантам и заявила: «Вы не проиграли выборы. Ваш голос был украден». Сама акция протеста обошлась без происшествий. На ней оппозиция потребовала повторных выборов в парламент.

В понедельник на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть возможные предложения о расширении контактов с представителями властей Грузии. «У нас сейчас нет дипломатических отношений, потому что предыдущее грузинское руководство дипотношения прекратило. Но у нас и у грузинской стороны сохраняются представительства на территории друг друга в виде секции интересов при посольстве Швейцарии», – сказал Лавров, добавив, что российские дипломаты, «конечно же, возникающие вопросы обсуждают с представителями грузинских властей».

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