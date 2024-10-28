62 фальшивых билета в Азербайджан

62 жителя Бахрейна и других стран Персидского залива не смогли вылететь в Баку, несмотря на купленные у известной бахрейнской турфирмы путевки в Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание Alwatan.

Приехав в назначенные день и время в Международный аэропорт Бахрейна, клиенты туроператора были удивлены тому, что их не допустили до регистрации на рейс, попросив немного подождать.

Ожидание продлилось более двух часов, а затем группе сообщили, что проданные им билеты оказались фальшивыми.