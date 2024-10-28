ВСУ обстреляли Луганск «неустановленными ракетами»

Сепаратисты Луганска заявили об отражении атаки Вооруженных сил Украины на город Луганск.

«Власти» Луганска утверждают, что для ударов были задействованы ракеты «неустановленного типа». Часть из них сдетонировала в промышленном районе города.

ТАСС пишет, что один из взрывов произошел в 10:39 мск. В результате удара повреждены частные и многоквартирные жилые дома. Посечены стены и выбиты окна. Агентство также передает, что задымление видно в районе железнодорожного вокзала.