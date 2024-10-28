После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой

«И выбор целей безошибочен, и планирование великолепное, и результат блестящий» - так в нескольких словах можно охарактеризовать итоги анализа результатов израильского авиационного налета на Иран. Хороши израильтяне на коротких дистанциях – тут не поспоришь. Три волны атак – и иранцы остались практически без ПВО и без возможности производить баллистические ракеты. Причем никто из мирного населения не пострадал, что имеет принципиальное значение для иранской «улицы», поскольку при таких раскладах рядовой иранец не чувствует для себя угрозы со стороны Израиля. Ведь, как известно, в нынешнем мире нет лучшего топлива для обострения национальных чувств, чем гибель мирного населения от внешней агрессии. В Иране обычный житель страны совершенно равнодушен к израильской повестке. Его беспокоят инфляция, безработица и падение доходов. А рассказы властей про израильскую угрозу давно уже не вызывают ничего, кроме раздражения. Как и заезженная пластинка с мелодиями про «Ось сопротивления».

Говоря иными словами, нынешнее отношение рядового иранца к Израилю еще не пропитано мотивами «кровной мести» за погибших в результате его действий родных, близких и знакомых – и это та красная линия, которую израильтянам ни в коем случае переступать не следует. Сейчас достаточно, чтобы к власти в Иране пришли более рациональные силы, которые откажутся от лозунга «Смерть Израилю» как базового элемента идеологии страны – и откат к мирному сосуществованию и партнерству Ирана и Израиля произойдет настолько стремительно, что мир просто поразится тому, как это стало возможным. Но вернемся к итогам израильского налета, одним из главных результатов которого является то, что практически уничтожена иранская производственная база по изготовлению баллистических ракет. Тегеран в буквальном отношении остался без зубов в этой сфере, и на восстановление ее до прежних объемов понадобится уйма времени – возможно, что и год. И все это время «Хезболла», йеменские хуситы и остальные иранские прокси будут сидеть на голодном ракетном пайке. Выход, конечно, будет найден. Начнут «на коленке» клепать ракеты по «гаражным технологиям». Качество, конечно, будет аховым, потому как эрзац есть эрзац, но для демонстрации «оскала и непримиримости в борьбе с сионизмом и империализмом» и такая продукция пойдет. А вот для Москвы все после израильской атаки выглядит хуже. Прежде всего потому, что о новых партиях ракет Fath-360 малой дальности из Ирана ей придется пока забыть. Эрзацы ей не подойдут. А потому, как говорит израильский эксперт по Ближнему Востоку Аншель Пфеффер: «Иран не сможет поставлять баллистические ракеты России в течение многих месяцев, пока он не восстановит свои производственные мощности».