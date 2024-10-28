После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой
«И выбор целей безошибочен, и планирование великолепное, и результат блестящий» - так в нескольких словах можно охарактеризовать итоги анализа результатов израильского авиационного налета на Иран. Хороши израильтяне на коротких дистанциях – тут не поспоришь. Три волны атак – и иранцы остались практически без ПВО и без возможности производить баллистические ракеты.
Причем никто из мирного населения не пострадал, что имеет принципиальное значение для иранской «улицы», поскольку при таких раскладах рядовой иранец не чувствует для себя угрозы со стороны Израиля. Ведь, как известно, в нынешнем мире нет лучшего топлива для обострения национальных чувств, чем гибель мирного населения от внешней агрессии.
В Иране обычный житель страны совершенно равнодушен к израильской повестке. Его беспокоят инфляция, безработица и падение доходов. А рассказы властей про израильскую угрозу давно уже не вызывают ничего, кроме раздражения. Как и заезженная пластинка с мелодиями про «Ось сопротивления».
Говоря иными словами, нынешнее отношение рядового иранца к Израилю еще не пропитано мотивами «кровной мести» за погибших в результате его действий родных, близких и знакомых – и это та красная линия, которую израильтянам ни в коем случае переступать не следует. Сейчас достаточно, чтобы к власти в Иране пришли более рациональные силы, которые откажутся от лозунга «Смерть Израилю» как базового элемента идеологии страны – и откат к мирному сосуществованию и партнерству Ирана и Израиля произойдет настолько стремительно, что мир просто поразится тому, как это стало возможным.
Но вернемся к итогам израильского налета, одним из главных результатов которого является то, что практически уничтожена иранская производственная база по изготовлению баллистических ракет. Тегеран в буквальном отношении остался без зубов в этой сфере, и на восстановление ее до прежних объемов понадобится уйма времени – возможно, что и год.
И все это время «Хезболла», йеменские хуситы и остальные иранские прокси будут сидеть на голодном ракетном пайке. Выход, конечно, будет найден. Начнут «на коленке» клепать ракеты по «гаражным технологиям». Качество, конечно, будет аховым, потому как эрзац есть эрзац, но для демонстрации «оскала и непримиримости в борьбе с сионизмом и империализмом» и такая продукция пойдет.
А вот для Москвы все после израильской атаки выглядит хуже. Прежде всего потому, что о новых партиях ракет Fath-360 малой дальности из Ирана ей придется пока забыть. Эрзацы ей не подойдут. А потому, как говорит израильский эксперт по Ближнему Востоку Аншель Пфеффер: «Иран не сможет поставлять баллистические ракеты России в течение многих месяцев, пока он не восстановит свои производственные мощности».
Так мало того – Москве предстоит сеанс неприятных объяснений с иранской стороной по поводу эффективности проданных комплексов С-300, необычайно распиаренных перед продажей Тегерану как российской «вундервафли», обеспечивающей высший уровень защиты от угроз с воздуха. В ходе израильской атаки 26 октября все три комплекса С-300 сами оказались уничтожены. А если и смогли сбить какие-то израильские ракеты, то лишь несколько штук. При этом всего их было поставлено Ирану четыре, но один из них уже пострадал от израильского удара ранее в этом году.
По сообщениям лиц, осуществлявших сопровождение иранской военной делегации, можно с уверенностью сделать вывод, что иранцы постоянно подозревают российскую сторону в том, что она «пытается передать ей старье либо «сырую технику». Были зафиксированы также разговоры о том, что «российская техника ненадежна и не стоит тех денег, которые просит за нее Москва». После нынешней израильской атаки репутация российских систем ПВО вообще будет стремиться в Иране, и не только в нем, к нулю.
В результате налета 26 октября, по оценкам израильской стороны, Иран потерял свои стратегические возможности «на ближайшие два–три года». Ну, два-три года – это скорее слишком оптимистично, но то, что примерно на год, вполне вероятно. Тегеран сейчас потерял возможность для ответа Израилю, поскольку не прикрыт с воздуха. А вот как это обстоятельство используют израильтяне предстоит еще посмотреть.