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Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

И Швеция отворачивается от Грузии

14:00 294

Швеция прекращает сотрудничество с Грузией на уровне государственных органов, сообщает издание Swedenherald. В письменном комментарии министра Швеции по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Бенджамина Дуса поясняется, что развитие событий в Грузии «давно вызывает тревогу», и что якобы нарушения, о которых сообщили международные наблюдатели на парламентских выборах 26 октября, подтвердили это.

Отмечается, что правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу на парламентских выборах, легитимность которых ставится под сомнение оппозицией и международными наблюдателями.

Дус утверждает, что «попытки помешать гражданскому обществу страны выполнять свою демократическую роль, в том числе с помощью ограничительного законодательства, противоречат нормам и ценностям ЕС».

«Поэтому правительство приостанавливает прямое шведско-грузинское сотрудничество, которое все еще продолжается, в том числе с налоговым ведомством Грузии», — заявил он.

По словам Дуса, сотрудничество может быть возобновлено в будущем, если Грузия снова обратится в ЕС.

Напомним, накануне власти Канады заявили о намерении пересмотреть свои отношения с руководством Грузии в свете результатов парламентских выборов. «В координации с нашими партнерами по Группе семи (G7) и из Европы, а также в свете проведения и результатов этих выборов Канада пересмотрит свои отношения с руководством Грузии», - говорится в заявлении канадского МИД.

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