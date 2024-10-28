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Пезешкиан призвал «поставить Израиль на место»

14:01 235

Иран способен существенным образом подорвать военный потенциал Израиля и нанести по нему еще более сильный удар по сравнению с атакой 1 октября, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Мы должны поставить [Израиль] на место. Если сионистский режим хочет подорвать нашу безопасность, мы тоже способны нанести ущерб их безопасности, и они получат гораздо более мощный ответ, чем раньше», - сказал Пезешкиан на заседании правительства.

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