Пезешкиан призвал «поставить Израиль на место»
14:01 235
Иран способен существенным образом подорвать военный потенциал Израиля и нанести по нему еще более сильный удар по сравнению с атакой 1 октября, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
«Мы должны поставить [Израиль] на место. Если сионистский режим хочет подорвать нашу безопасность, мы тоже способны нанести ущерб их безопасности, и они получат гораздо более мощный ответ, чем раньше», - сказал Пезешкиан на заседании правительства.
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