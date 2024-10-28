Депутата Амирасланова беспокоит дешевая водка

В Азербайджане продается водка даже за один манат при акцизном налоге 4,8 маната, что свидетельствует о фактах уклонения от уплаты налогов. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов в ходе обсуждения поправок в закон «О защите прав потребителей» на сегодняшнем заседании парламента.

Амирасланов отметил, что принятые сегодня в первом чтении поправки касательно минимальных розничных цен на алкогольные напитки никоим образом не являются попыткой вмешательства в местный рынок, так как государство не устанавливает цены на продажу той или иной продукции.

«Надзорный орган определяет себестоимость продукции, исходя из затрат производителя. Минимальная цена включает в себя и акцизный налог, подлежащий уплате государству. Сегодня в Азербайджане продается водка даже за один или три маната. Это свидетельствует о том, что имеет место уклонение от уплаты налогов», - сказал он.