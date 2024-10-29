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Кремль заступился за власти Грузии

14:30 1151

Кремль «обеспокоен», что в официальных заявлениях стран Евросоюза и США «звучат ультиматумы» в адрес властей Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии.

А все остальное - это забота правоохранительных органов Грузии», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле оценивают «риски раскачивания ситуации в Грузии вплоть до новой революции».

Он добавил, что «менторские заявления и ультиматумы грузинскому руководству со стороны США и Евросоюза - это отвратительные проявления, которые должны быть прекращены».

«То, что мы видим, это совершенно менторские заявления, которые идут и из Соединенных Штатов Америки, и из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, которые должны быть прекращены», - сказал Песков журналистам.

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